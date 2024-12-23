Бронзовую скульптуру "Семья Кашириных" изготовили для Балахны Культура и отдых

Фото: Telegram-канал АНО "АСИРИС"

Бронзовую скульптуру "Семья Кашириных" изготовили для Балахны в Нижегородской области. Об этом сообщает Telegram-канал АНО "АСИРИС".

Памятник отлили скульпторы Ирина Макарова и Максим Батаев.

По сюжету скульптуры маленький Алёша Пешков, сидя на деревянной лавке, учится читать псалтырь. Позади него стоит и строго наблюдает за внуком дед Василий Каширин. За столиком-подставкой плетёт знаменитое балахнинское кружево бабушка Акулина Ивановна.

Фигуры выполнены в натуральную величину: общая высота скульптуры - 170 см, а ширина - 190 см.

Скульптура "Семья Кашириных" будет установлена на улице Карла Маркса в Балахне в рамках реализации туристического кода.

Известно, что предки писателя Максима Горького по материнской линии – Каширины – были родом из Балахны. В частности, дед писателя Василий Каширин в Балахне имел почетную на Волге должность водолива (старшего рабочего на барке).

Напомним, памятник легендарному летчику Валерию Чкалову открыли в Москве.