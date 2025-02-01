Авиакомпания AZAL временно прекратила полёты из Баку в Астрахань Общество

Фото: Аэропорт им. Чкалова, архив

Авиакомпания Azerbaijan Airlines временно прекратила полёты из Баку в Астрахань. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

«В связи с недавними ограничениями на полёты над Астраханью, в том числе и сегодня, авиакомпания AZAL вынуждена приостановить все рейсы по маршруту Баку — Астрахань — Баку до особого распоряжения. Это сделано для обеспечения безопасности полётов», — сообщили в AZAL.

Пассажиры, которые уже приобрели билеты на эти рейсы, могут вернуть деньги без штрафов или перебронировать билеты.

Ранее утром в Росавиации сообщили о введении временных ограничений на приём и отправление самолётов в нескольких аэропортах России: Астрахани, Волгограде, Казани, Нижнекамске, Саратове и Ульяновске. Позднее ограничения были сняты.