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Общество

Авиакомпания AZAL временно прекратила полёты из Баку в Астрахань

03 февраля 2025 14:48  [101] Общество

Фото: Аэропорт им. Чкалова, архив

Авиакомпания Azerbaijan Airlines временно прекратила полёты из Баку в Астрахань. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

«В связи с недавними ограничениями на полёты над Астраханью, в том числе и сегодня, авиакомпания AZAL вынуждена приостановить все рейсы по маршруту Баку — Астрахань — Баку до особого распоряжения. Это сделано для обеспечения безопасности полётов», — сообщили в AZAL.

Пассажиры, которые уже приобрели билеты на эти рейсы, могут вернуть деньги без штрафов или перебронировать билеты.

Ранее утром в Росавиации сообщили о введении временных ограничений на приём и отправление самолётов в нескольких аэропортах России: Астрахани, Волгограде, Казани, Нижнекамске, Саратове и Ульяновске. Позднее ограничения были сняты.

Напомним, что транспортная прокуратура проверит задержку двух рейсов в Нижнем Новгороде 1 февраля.

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Теги:
Авиакомпания Авиаперевозки
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