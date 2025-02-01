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Общество

Транспортная прокуратура проверит задержку двух рейсов в Нижнем Новгороде

01 февраля 2025 18:07  [111] Общество

Соблюдение прав пассажиров,чьи рейсы сегодня были задержаны в Нижнем Новгороде, находится на контроле Нижегородской транспортной прокуратуры. Такая информация появилась на сайте ведомства..

Напомним, ранее сообщали, что вылет двух рейсов из Нижнего Новгорода были отложены почти на 12 часов. Так,  рейс № KAR 1101 сообщением Нижний Новгород - Минск отложен с 12:20 до 21:40 1 февраля, а рейс № KAR 829 направлением Нижний Новгород - Уфа отложен с 18:45 1 февраля до 02:10 2 февраля. Оба рейса обслуживает авиакомпания "Икар"

В надзорном ведомстве уточнили, что задержки произошли из-за того, что воздушное судно, выполнявшее другой рейс, прибыло с опозданием. 

Согласно сообщению, пассажиров заранее уведомили о задержке рейсов , во время ожидания авиакомпания предоставит услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами. 

Ранее сообщалось, что 29 января на 2 часа был задержан рейс из Нижнего Новгорода в Минск.

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Теги:
Авиаперевозки Аэропорт Прокуратура
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