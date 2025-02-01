«Лыжня России-2025» в Нижнем Новгороде переносится на 1 марта

Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России-2025" (0+), приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдет в Нижнем Новгороде 1 марта. Первоначально соревнования планировались на 8 февраля, однако организаторы приняли решение о переносе из-за аномально теплой погоды, которая мешает подготовке трассы.
Изменения коснулись только даты проведения – место старта, программа соревнований и формат регистрации остаются прежними.
В рамках соревнований пройдут массовые забеги на 5 и 10 км, а также специальные заезды:
- 10 км – мужчины и женщины 2006 года рождения и старше;
- 5 км – юноши и девушки 2007 года рождения и младше;
- 500 м – семейные команды с детьми до 10 лет (от трех человек);
- детский забег – мальчики и девочки 2014–2018 годов рождения;
- корпоративный забег ГТО – дистанции 2, 3 и 5 км, в зависимости от возраста и пола участников;
- брендированный забег для корпоративных команд – дистанция 2 км.
Регистрация на участие проходит через портал "Госуслуги". Семейные команды смогут зарегистрироваться непосредственно перед стартом, при наличии медицинского допуска. Для корпоративного забега ГТО заявки принимаются по электронной почте rct-no.prikaz@mail.ru, а для брендированного забега – на сайте www.zimafest.ru.
Все зарегистрированные участники получат фирменные шапки с символикой "Лыжни России-2025". Стиль передвижения – свободный.
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