Как действовать при атаке дронов
Синоптики рассказали о погоде летом 2025 года
Нижегородские продукты - в «черном списке» Роскачества
В ННГУ разработали новый препарат для лечения рака
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
04 февраля 2025 19:19  [112] Строительство ФОКа в Сормове застопорилось из-за долгов субподрядчику
03 февраля 2025 20:00  [493] Крупный спорткомплекс продается в Нижнем Новгороде за 300 млн рублей
03 февраля 2025 15:26  [391] «Лыжня России-2025» в Нижнем Новгороде переносится на 1 марта
02 февраля 2025 13:57  [634] "Торпедо" завершило выездную серию крупным поражением от ЦСКА
01 февраля 2025 11:16  [760] Экс-капитан "Пари НН" Александр Сапета возглавил команду СШОР №8
30 января 2025 15:37  [597] Фигурист Данила Савельев опроверг слухи о своей гибели в авиакатастрофе в США  
29 января 2025 20:03  [506] Разработка проекта ФОКа на Родионова выходит на финишную прямую
29 января 2025 10:00  [463] "Торпедо" обыграло "Сочи" и укрепилось в зоне плей-офф
28 января 2025 15:05  [662] Глеб Никитин показал, как идет строительство Ледового дворца на Стрелке
28 января 2025 12:42  [421] Основная и молодежная сборные России по хоккею с мячом провели учебно-тренировочные сборы в Нижнем Новгороде
Спорт

Строительство ФОКа в Сормове застопорилось из-за долгов субподрядчику

04 февраля 2025 19:19  [112] Спорт

Работы по возведению физкультурно-оздоровительного комплекса на проспекте Кораблестроителей в Сормовском районе Нижнего Новгорода приостановлены. Причина — многомиллионные долги перед субподрядчиком ООО «Олбарстрой», который оказался на грани банкротства. Об этом сообщает GIPERNN.RU.  

Проект стоимостью 1 миллиард рублей реализуется по концессионному соглашению между правительством региона и ООО «Первая инфраструктура спорта». Строительство стартовало осенью 2024 года, однако в ноябре субподрядчик приостановил монолитные работы.  

По имеющимся данным, фундамент комплекса готов на 80%, но дальнейший монтаж металлоконструкций возможен только после завершения этих работ. Изготовление самих конструкций займет два месяца после поступления оплаты, однако финансирование до сих пор не выделено.  

Кроме «Олбарстроя», задолженность есть и перед другими субподрядчиками. Например, компании, поставлявшей технику, не выплатили порядка 2,5 миллиона рублей. В свою очередь, задолженность ООО «Инженерные системы и сети» превышает 300 миллионов рублей, что привело к возбуждению исполнительного производства.  

Глава «Олбарстроя» Олег Баранецкий направил обращение к заместителю губернатора Сергею Морозову с просьбой проверить соблюдение условий концессионного соглашения. В письме он указал на возможные нарушения закона и нецелевое использование средств, что, по его мнению, подрывает доверие к системе государственно-частного партнерства.  

Областные власти рекомендуют субподрядчику добиваться выплаты долга через суд, так как ответственность за исполнение обязательств лежит на концессионере — «Первой инфраструктуре спорта».  

При этом чиновники уверяют, что строительство ФОКа идет в соответствии с графиком. Согласно информации на строительном щите, завершение работ запланировано на август 2025 года.

Ранее сообщалось, что разработка проекта ФОКа на улице Родионова в Нижнем Новгороде вышла на финишную прямую.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Сормовский район Строительство ФОК
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2025
01 февраля 2025 14:39Выставка "АРТ МИР 2025" на Ярмарке
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph