Строительство ФОКа в Сормове застопорилось из-за долгов субподрядчику Спорт

Работы по возведению физкультурно-оздоровительного комплекса на проспекте Кораблестроителей в Сормовском районе Нижнего Новгорода приостановлены. Причина — многомиллионные долги перед субподрядчиком ООО «Олбарстрой», который оказался на грани банкротства. Об этом сообщает GIPERNN.RU.

Проект стоимостью 1 миллиард рублей реализуется по концессионному соглашению между правительством региона и ООО «Первая инфраструктура спорта». Строительство стартовало осенью 2024 года, однако в ноябре субподрядчик приостановил монолитные работы.

По имеющимся данным, фундамент комплекса готов на 80%, но дальнейший монтаж металлоконструкций возможен только после завершения этих работ. Изготовление самих конструкций займет два месяца после поступления оплаты, однако финансирование до сих пор не выделено.

Кроме «Олбарстроя», задолженность есть и перед другими субподрядчиками. Например, компании, поставлявшей технику, не выплатили порядка 2,5 миллиона рублей. В свою очередь, задолженность ООО «Инженерные системы и сети» превышает 300 миллионов рублей, что привело к возбуждению исполнительного производства.

Глава «Олбарстроя» Олег Баранецкий направил обращение к заместителю губернатора Сергею Морозову с просьбой проверить соблюдение условий концессионного соглашения. В письме он указал на возможные нарушения закона и нецелевое использование средств, что, по его мнению, подрывает доверие к системе государственно-частного партнерства.

Областные власти рекомендуют субподрядчику добиваться выплаты долга через суд, так как ответственность за исполнение обязательств лежит на концессионере — «Первой инфраструктуре спорта».

При этом чиновники уверяют, что строительство ФОКа идет в соответствии с графиком. Согласно информации на строительном щите, завершение работ запланировано на август 2025 года.

Ранее сообщалось, что разработка проекта ФОКа на улице Родионова в Нижнем Новгороде вышла на финишную прямую.