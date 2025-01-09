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Спорт

Разработка проекта ФОКа на Родионова выходит на финишную прямую

29 января 2025 20:03  [116] Спорт

Разработка проектно-сметной документации по проекту ФОКа на улице Родионова находится на стадии завершения. Об этом редакции НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве спорта Нижегородской области. 

Согласно предоставленным данным, ожидается, что заключение государственной экспертизы по объекту будет получено в первой половине 2025 года.

Напомним,  ФОК на Родионова будет возведен на месте недостроенного здания, конструкции которого были снесены прошлой весной. Его строительством займётся ООО "Вторая Нижегородская инфраструктура спорт" в рамках концессионного соглашения с правительством региона.

Стоимость проекта составляет 1,3 млрд рублей. На эти цели из федерального и регионального бюджетов будет выделено 873,7 млн рублей.

ФОК будет состоять из двух блоков. В одном из них планируется разместить ледовую арену, а в другом — универсальный спортзал. Бассейна в этом спорткомплексе, как и в другом, расположенном на проспекте Кораблестроителей, не будет.

По данным горадминистрации, строительство начнётся после того, как проект пройдёт госэкспертизу. Завершить работы планируется в 2026 году.

Ранее сообщалось, что демонтаж недостроенного ФОКа завершили на улице Родионова в Нижнем Новгороде.

 

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Теги:
Строительство ФОК
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