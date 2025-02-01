Конкурс дизайна школьной формы стартует в Нижегородской области Общество

Фото: АНО "Центр 800"

Конкурс на лучший дизайн школьной формы, организованный при поддержке проекта "Команда креативных практик" от АНО "Центр 800", стартует в Нижегородской области.

К участию приглашаются дизайнеры, индивидуальные предприниматели, самозанятые, творческие объединения, бренды одежды, швейные производства и фабрики. В рамках конкурса участники должны предложить свои идеи по разработке современной и стильной школьной формы для учащихся двух возрастных групп: 1–4 классы и 5–11 классы. Приём заявок продлится до 17 февраля, а результаты будут объявлены до 30 апреля 2025 года.

Общий призовой фонд конкурса – 600 тысяч рублей. Победителю достанется награда в размере 300 тысяч рублей, а также возможность создать образцы под руководством дизайнера и представить их. Предполагается, что в дальнейшем эти образцы будут использоваться в школах.

В состав жюри войдут руководители правительства Нижегородской области, эксперты фэшн-индустрии, профессионалы швейного производства и школьники, что позволит учесть разнообразные точки зрения.

Ранее сообщалось, что в России утвердили ГОСТ на школьную форму.