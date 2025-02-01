Жильцы многоэтажки на Коминтерна страдают от шума после установки ИТП Общество

Жители девятиэтажного дома на улице Коминтерна, 14 в Нижнем Новгороде жалуются на постоянный гул, доносящийся из подвала после установки индивидуального теплового пункта (ИТП). Шум не стихает даже ночью, а его уровень достигает 65 децибел, что вызывает беспокойство у жильцов. Об этом сообщает GiperNN.

Ранее отопление и горячая вода подавались в дом по одной трубе, что приводило к проблемам с качеством воды — из кранов текла мутная жидкость с коричневым оттенком. Установка ИТП должна была решить эту проблему, разделив отопление и горячее водоснабжение.

Перед монтажом представители ДУКа провели сбор подписей среди собственников. Часть жильцов поддержала установку, но некоторые были против, опасаясь, что старый панельный дом не рассчитан на работу такого оборудования. Несмотря на разногласия, ИТП установили в октябре 2024 года.

К концу января жильцы начали жаловаться на громкий непрекращающийся шум, исходящий из подвала. Они опасаются, что этот гул может быть признаком неисправности оборудования, и требуют разобраться в ситуации.

В ресурсоснабжающей организации НИА "Нижний Новгород" сказали, что, вероятно, сбилась регулировка оборудования. Однако поделать ничего не могут, ведь ИТП установил ДУК. Значит, ему и исправлять ситуацию. "В норме ничего гудеть не должно", - уточнил собеседник информационного агентства.