Бастрыкин взял на контроль историю с дракой в нижегородском автобусе

Председатель Следственного комитета России поручил подготовить доклад о ходе проверки инцидента в нижегородском автобусе, где мужчина закурил в салоне, а затем напал на пассажира после замечания.
Информация об этом происшествии появилась в открытых источниках. Следственные органы СК России по Нижегородской области уже начали проверку по статье 213 УК РФ (хулиганство).
Руководитель ведомства потребовал от и.о. главы регионального СК Александра Дынькова доложить о выясненных обстоятельствах и ходе разбирательства.
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