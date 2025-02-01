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Бастрыкин взял на контроль историю с дракой в нижегородском автобусе

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Председатель Следственного комитета России поручил подготовить доклад о ходе проверки инцидента в нижегородском автобусе, где мужчина закурил в салоне, а затем напал на пассажира после замечания.  

Информация об этом происшествии появилась в открытых источниках. Следственные органы СК России по Нижегородской области уже начали проверку по статье 213 УК РФ (хулиганство).  

Руководитель ведомства потребовал от и.о. главы регионального СК Александра Дынькова доложить о выясненных обстоятельствах и ходе разбирательства.

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Теги:
Курение Общественный транспорт СК РФ
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