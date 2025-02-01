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Общество

Курящий пассажир устроил драку в нижегородском автобусе

04 февраля 2025 09:25  [121] Общество

В Нижнем Новгороде произошел конфликт в пассажирском транспорте. Очевидцы сообщили в соцсетях, что в автобусе №67 вспыхнула драка после того, как один из пассажиров закурил в салоне.  

По словам свидетелей, мужчина проигнорировал замечания и начал оскорблять окружающих. Вскоре словесная перепалка переросла в потасовку — курильщик набросился на другого пассажира на задней площадке автобуса.  

Конфликт удалось погасить благодаря вмешательству других пассажиров, которые разняли дерущихся.

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Теги:
Курение Общественный транспорт
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