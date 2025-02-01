Курящий пассажир устроил драку в нижегородском автобусе

В Нижнем Новгороде произошел конфликт в пассажирском транспорте. Очевидцы сообщили в соцсетях, что в автобусе №67 вспыхнула драка после того, как один из пассажиров закурил в салоне.
По словам свидетелей, мужчина проигнорировал замечания и начал оскорблять окружающих. Вскоре словесная перепалка переросла в потасовку — курильщик набросился на другого пассажира на задней площадке автобуса.
Конфликт удалось погасить благодаря вмешательству других пассажиров, которые разняли дерущихся.
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