Пьяный мужчина избил девушку на глазах у прохожих в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: Telegram-канал программы "Кстати" (16+)

На Автозаводе прохожий спас девушку от напавшего на неё человека. Видеозапись этого инцидента быстро распространилась в социальных сетях.

Нападение произошло на улице Героя Прыгунова. В дневное время суток молодой человек, который был сильно пьян, повалил девушку на землю и начал наносить ей удары. Девушка громко звала на помощь. На ее крики бросился мужчина, который в это время находился на другой стороне дороги.

По словам неравнодушного горожанина, от нападавшего исходил сильный запах алкоголя, он едва стоял на ногах и говорил невнятно. Благодаря вмешательству прохожего, девушка смогла убежать.

Ранее сообщалось, что нижегородские полицейские задержали мужчину за нападение на курьера.