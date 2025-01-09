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Происшествия

Нижегородские полицейские задержали мужчину за нападение на курьера

31 января 2025 18:40  [64] Происшествия

Фото: стоп-кадр МВД России по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде прохожий напал на курьера службы доставки продуктов.  Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, инцидент произошёл в декабре прошлого у дома по улице Бориса Панина.

Очевидцы происшествия сообщили в полицию, что преступник попытался похитить продукты из термоконтейнера. Однако, 21-летний курьер оказал ему сопротивление. Завязалась драка, в результате которой были испорчены продукты на сумму более 1,5 тысячи рублей. Преступник скрылся с места происшествия.

Было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на грабёж. По подозрению в совершении преступления был задержан неработающий 26-летний мужчина, проживающий в Нижнем Новгороде. У него уже есть несколько судимостей за имущественные преступления. В настоящее время он находится под стражей.

Ранее сообщалось, что больница им.Семашко закрыла доступ для курьеров.

 

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Теги:
Курьеры Нападение Уголовное дело
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