Нижегородские полицейские задержали мужчину за нападение на курьера Происшествия

Фото: стоп-кадр МВД России по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде прохожий напал на курьера службы доставки продуктов. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, инцидент произошёл в декабре прошлого у дома по улице Бориса Панина.

Очевидцы происшествия сообщили в полицию, что преступник попытался похитить продукты из термоконтейнера. Однако, 21-летний курьер оказал ему сопротивление. Завязалась драка, в результате которой были испорчены продукты на сумму более 1,5 тысячи рублей. Преступник скрылся с места происшествия.

Было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на грабёж. По подозрению в совершении преступления был задержан неработающий 26-летний мужчина, проживающий в Нижнем Новгороде. У него уже есть несколько судимостей за имущественные преступления. В настоящее время он находится под стражей.

Ранее сообщалось, что больница им.Семашко закрыла доступ для курьеров.