Нижегородские продукты - в «черном списке» Роскачества
Синоптики рассказали о погоде летом 2025 года
В ННГУ разработали новый препарат для лечения рака
Как действовать при атаке дронов
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
05 февраля 2025 11:45  [7] Жители села Пошатово передали помощь раненым военнослужащим в госпитале Мулино
05 февраля 2025 11:38  [34] Начался прием заявок на Премию Альянса по защите детей в цифровой среде
05 февраля 2025 11:35  [48] Проектировщики исследуют грунт для продления метро в Сормове
05 февраля 2025 11:01  [68] Детский психолог: профессиональная переподготовка как шаг к новой карьере
05 февраля 2025 10:06  [131] 28 камер видеонаблюдения установили в подземных переходах Канавина
05 февраля 2025 09:45  [122] Число выявленных онкозаболеваний на ранних стадиях выросло в Нижегородской области
05 февраля 2025 09:26  [145] Профилактика онкологии: какие обследования нужно проходить каждому
05 февраля 2025 09:14  [142] Балахнинская ЦРБ отрицает использование "протухших подушек" в детской больнице
05 февраля 2025 09:00  [271] Опубликован рейтинг самых популярных маршрутов в Нижнем Новгороде
05 февраля 2025 08:39  [178] Переход у корпусов нижегородской школы №168 построят за 13 млн рублей
Общество

Проектировщики исследуют грунт для продления метро в Сормове

05 февраля 2025 11:35  [48] Общество

Фото: скриншот видео из Telegram-канала "Метро НН"

Проектировщики генерального подрядчика продолжают работу по изучению характеристик грунта в Сормове. Это необходимо для продления линии метро в этом районе.

Как сообщается в Telegram-канале "МетроНН", для определения свойств грунта проводятся инженерно-геологические изыскания. Образцы грунта будут браться со скважины глубиной до 35 метров. 

Геодезические работы по определению трассы метро от станции "Буревестник" до строительной площадки на улице Станционной уже завершены. Изыскания прошли на территории площадью 65 гектаров.

После завершения всех исследований проектная документация на строительство новой станции метро "Сормовская" будет проверена в Главгосэкспертизе. Параллельно с этим продолжается работа по изъятию участков и оформлению их в собственность муниципалитета.

Ранее сообщалось, что метростроевцы завершили ключевой этап подготовки котлована на площади Свободы.

 

 

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Городское хозяйство Метро Строительство
Поделиться:
Новости по теме
31 января 2025 14:40  [572] Метростроевцы завершили ключевой этап подготовки котлована на площади Свободы  
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2025
01 февраля 2025 14:39Выставка "АРТ МИР 2025" на Ярмарке
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph