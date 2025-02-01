Проектировщики исследуют грунт для продления метро в Сормове Общество

Фото: скриншот видео из Telegram-канала "Метро НН"

Проектировщики генерального подрядчика продолжают работу по изучению характеристик грунта в Сормове. Это необходимо для продления линии метро в этом районе.

Как сообщается в Telegram-канале "МетроНН", для определения свойств грунта проводятся инженерно-геологические изыскания. Образцы грунта будут браться со скважины глубиной до 35 метров.

Геодезические работы по определению трассы метро от станции "Буревестник" до строительной площадки на улице Станционной уже завершены. Изыскания прошли на территории площадью 65 гектаров.

После завершения всех исследований проектная документация на строительство новой станции метро "Сормовская" будет проверена в Главгосэкспертизе. Параллельно с этим продолжается работа по изъятию участков и оформлению их в собственность муниципалитета.

Ранее сообщалось, что метростроевцы завершили ключевой этап подготовки котлована на площади Свободы.