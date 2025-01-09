Метростроевцы завершили ключевой этап подготовки котлована на площади Свободы Общество

На площади Свободы завершён один из важнейших этапов подготовки котлована демонтажной камеры для приёма тоннелепроходческого щита — полностью сформирована монолитная "стена в грунте". Об этом сообщает телеграм-канал "Метро НН".

Для создания этой конструкции строители извлекли 4,9 тысячи кубометров грунта, что эквивалентно примерно 700 загруженным самосвалам. В подготовленные грунтовые секции, называемые «захватками», установили металлические каркасы длиной 20 метров. Общий вес этих конструкций превысил 500 тонн. Затем они были залиты бетоном — на это потребовалось свыше четырёх тысяч кубометров смеси.

Сейчас специалисты завершают монтаж железобетонной обвязочной балки, которая придаст дополнительную жёсткость конструкции. Также ведётся укрытие элементов камеры от воздействия погодных условий. Вскоре начнётся следующий этап — непосредственная разработка котлована для приёма тоннелепроходческого щита.

Тем временем тоннелепроходческий комплекс "Владимир" продолжает движение: он уже преодолел 1,3 километра от площади Сенной.