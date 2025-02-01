Владимир Якушев: "Важно, чтобы люди чувствовали, что стали членами огромной семьи под названием "Россия"" Политика

Работа с муниципальными депутатами будет развиваться по четырём направлениям: популяризация лучших муниципальных практик, внедрение эффективных форматов командной работы, развитие горизонтальных связей и обучение муниципальных депутатов на площадке Высшей партийной школы.

Для выбора лучших практик повседневной работы муниципальных депутатов «Единая Россия» проведет специальный конкурс.

«Положение о конкурсе сейчас разрабатывается и будет направлено в регионы для обсуждения», – отметил Владимир Якушев на первом тематическом Форуме муниципальных депутатов, который прошел в ЛНР.

Что касается форматов работы депутатских фракций муниципального уровня при взаимодействии с избирателями и с органами власти на местах, то наиболее эффективные модели и опыт будут отмечать и тиражировать в масштабах страны.

Третье направление – развитие горизонтальных связей между депутатами разных регионов. По мнению секретаря Генсовета, эту работу необходимо начинать с регионов-шефов и укреплять взаимодействие на уровне муниципальных депутатов.

Говоря о предстоящем обучении на площадке Высшей партийной школы, Владимир Якушев подчеркнул, что учебная программа версталась с учетом запросов муниципальных депутатов.

«Главная идея – «вооружить» вас дополнительными компетенциями, которые нужны для более эффективной депутатской работы», – акцентировал внимание он.

Также в Год муниципального депутата «Единая Россия» проведет сбор инициатив по совершенствованию законодательства, касающегося работы муниципальных депутатов.

«Принципиально важно, чтобы в новых регионах налаживалась мирная жизнь, чтобы люди чувствовали, что стали членами огромной семьи под названием «Россия». Со стороны центральных органов партии мы будем помогать, делать все, чтобы работа становилась более качественной и эффективной. Мы – одна семья, одна команда», – заключил секретарь Генсовета партии.

Напомним, председатель городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов по итогам XXII Съезда «Единой России» особо отметил, что 2025 год объявлен годом муниципального депутата.

«Это очень важно. Именно мы, муниципальные депутаты, ближе всего к людям, чаще сталкиваемся с их проблемами на местах, собираем их предложения. И наша задача не только помочь по конкретному вопросу, но и по возможности выйти в итоге на системные решения, работая в команде с депутатским корпусом партии уже всех уровней», - сказал Евгений Чинцов.