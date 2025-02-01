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Общество

Социальные предприниматели и НКО смогут бесплатно разместить рекламу на видеоэкранах Нижнего Новгорода и Семенова

05 февраля 2025 15:24  [108] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области начал прием заявок на участие в региональном конкурсе «Взгляд в будущее -2025».

Конкурс направлен на оказание информационной поддержки социальным предпринимателям и социально ориентированным некоммерческим организациям. Его победители смогут бесплатно прорекламировать свои проекты на видеоэкранах в Нижнем Новгороде и Семенове.

В рамках конкурса будут поддержаны проекты, нацеленные на повышение качества жизни в регионе через развитие таких сфер, как образование, здравоохранение, культура, спорт, экология, а также помощь уязвимым слоям населения и пр.

«Социальное предпринимательство имеет большое значение для развития Нижегородской области, поскольку оно зачастую ориентировано на решение актуальных общественных проблем, а не на извлечение прибыли. Однако часто социальные предприниматели сталкиваются с нехваткой финансовых ресурсов для продвижения своих проектов. В связи с этим Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области совместно с министерством социальной политики региона и при поддержке рекламных компаний проводит ежегодный конкурс «Взгляд в будущее». Этот конкурс помогает привлечь внимание общественности к продукции и услугам социальных предпринимателей», - отметил министр социальной политики Нижегородской области Игорь Седых.

Партнерами конкурса выступают крупные операторы наружной рекламы - ООО «Интроник», ООО «Порт-Медиа», ООО «Прайм», а также АНО «Центр развития бизнеса «Потенциал» (г. Семенов), которые предоставляют более 200 рекламных поверхностей на безвозмездной основе.

Участники конкурса могут подать заявки по двум основным номинациям для размещения рекламы в Нижнем Новгороде - «Максимальный охват» и «Эффективность и развитие». Первое направление предполагает размещение видеороликов на рекламных площадках, включая светодиодные экраны и цифровые билборды в общественных местах Нижнего Новгорода, маршрутных такси, автостанциях, сети аптек. Второе направление - размещение на медиафасадах крупных торговых центров города.

Отдельно предусмотрена номинация для размещения рекламы на видеоэкране в городе Семенове. Выбор номинации участником осуществляется при заполнении заявки.

«Информационная поддержка является важным инструментом для успешного функционирования и развития социальных предпринимательских проектов. Проект «Взгляд в будущее» реализуется с 2018 года, и за это время бесплатно прорекламировать свои проекты смогли почти 150 социальных предпринимателей и социально ориентированных некоммерческих организаций. Число социальных предпринимателей в регионе растет, в реестр входит уже более 500 организаций. По этому показателю Нижегородская область входит в пятерку лучших в стране», - рассказала директор Центра инноваций социальной сферы Нижегородской области Светлана Кашина.

Наименования 19 организаций-победителей конкурса (7 - в номинации «Максимальный охват», 6 - в номинации «Эффективность и развитие» и 6 – в дополнительной номинации «Семёнов») будут объявлены в марте 2025 года, а размещение рекламных видеороликов запланировано в апреле. Конкурс проводится в регионе два раза в год, вторая волна запланирована на 3 квартал 2025 года.

Посмотреть рекламные поверхности, подать заявку, а также более подробно ознакомиться с информацией о конкурсе можно на сайте ЦИСС52.РФ в разделе «Поддержка»: https://cissno52.ru/vzglyad/.

Напомним, развитием социального предпринимательства в регионе с 2017 года занимается Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области. Подробную информацию о мерах поддержки можно посмотреть на сайте ЦИСС52.РФ. Деятельность центра позволяет выполнять задачи федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Он реализуется по инициативе президента России Владимира Путина.

 

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