Художник Роман Ляпин планирует пленэр и выставку в Нижнем Новгороде

Фото:
Почетный член Российской академии художеств, профессор Российской специальной академии искусств и основатель собственной школы живописи Роман Ляпин намерен провести пленэр в Нижнем Новгороде.
В интервью ИА "НТА-Приволжье" художник рассказал, что планирует привезти в город своих студентов, чтобы они могли запечатлеть его уникальную атмосферу. По предварительным данным, пленэр может состояться уже предстоящим летом.
"Есть что писать и о чем писать. Аура города: он такой комфортный, он тёплый, он прям такой домашний", — отметил Ляпин.
Кроме того, художник рассматривает возможность проведения персональной выставки в Нижнем Новгороде. Он положительно оценил выставочный комплекс "Пакгаузы", хоть пока знаком с ним только по фотографиям.
Ляпин напомнил, что еще до пандемии обсуждалась идея его выставки в Нижнем Новгороде, но планы пришлось отложить. Теперь он рассматривает вариант масштабного проекта, посвященного волжским городам — Казани, Самаре, Саратову, Воронежу и Нижнему Новгороду, который затем может отправиться в Москву.
"Это сложный проект, который требует проработки логистики и подбора достойных площадок. Но главное — это желание реализовать его", — подчеркнул художник.
Отметим, что Роман Ляпин принимает участие в масштабной выставке "Арт Мир" (0+), которая открылась на Нижегородской ярмарке 31 января. Репортаж с вернисажа можно посмотреть тут.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+