Художник Роман Ляпин планирует пленэр и выставку в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

Почетный член Российской академии художеств, профессор Российской специальной академии искусств и основатель собственной школы живописи Роман Ляпин намерен провести пленэр в Нижнем Новгороде.

В интервью ИА "НТА-Приволжье" художник рассказал, что планирует привезти в город своих студентов, чтобы они могли запечатлеть его уникальную атмосферу. По предварительным данным, пленэр может состояться уже предстоящим летом.

"Есть что писать и о чем писать. Аура города: он такой комфортный, он тёплый, он прям такой домашний", — отметил Ляпин.

Кроме того, художник рассматривает возможность проведения персональной выставки в Нижнем Новгороде. Он положительно оценил выставочный комплекс "Пакгаузы", хоть пока знаком с ним только по фотографиям.

Ляпин напомнил, что еще до пандемии обсуждалась идея его выставки в Нижнем Новгороде, но планы пришлось отложить. Теперь он рассматривает вариант масштабного проекта, посвященного волжским городам — Казани, Самаре, Саратову, Воронежу и Нижнему Новгороду, который затем может отправиться в Москву.

"Это сложный проект, который требует проработки логистики и подбора достойных площадок. Но главное — это желание реализовать его", — подчеркнул художник.

Отметим, что Роман Ляпин принимает участие в масштабной выставке "Арт Мир" (0+), которая открылась на Нижегородской ярмарке 31 января. Репортаж с вернисажа можно посмотреть тут.