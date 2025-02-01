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Культура и отдых

Художник Роман Ляпин планирует пленэр и выставку в Нижнем Новгороде

05 февраля 2025 15:50  [89] Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

Почетный член Российской академии художеств, профессор Российской специальной академии искусств и основатель собственной школы живописи Роман Ляпин намерен провести пленэр в Нижнем Новгороде.  

В интервью ИА "НТА-Приволжье" художник рассказал, что планирует привезти в город своих студентов, чтобы они могли запечатлеть его уникальную атмосферу. По предварительным данным, пленэр может состояться уже предстоящим летом.  

"Есть что писать и о чем писать. Аура города: он такой комфортный, он тёплый, он прям такой домашний", — отметил Ляпин.  

Кроме того, художник рассматривает возможность проведения персональной выставки в Нижнем Новгороде. Он положительно оценил выставочный комплекс "Пакгаузы", хоть пока знаком с ним только по фотографиям.  

Ляпин напомнил, что еще до пандемии обсуждалась идея его выставки в Нижнем Новгороде, но планы пришлось отложить. Теперь он рассматривает вариант масштабного проекта, посвященного волжским городам — Казани, Самаре, Саратову, Воронежу и Нижнему Новгороду, который затем может отправиться в Москву.  

"Это сложный проект, который требует проработки логистики и подбора достойных площадок. Но главное — это желание реализовать его", — подчеркнул художник.

Отметим, что Роман Ляпин принимает участие в масштабной выставке "Арт Мир" (0+), которая открылась на Нижегородской ярмарке 31 января. Репортаж с вернисажа можно посмотреть тут.

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Теги:
Выставка Живопись Художник
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