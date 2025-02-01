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Общество

Старейший нижегородский учитель Вера Сучкова умерла в 97 лет

05 февраля 2025 15:59  [90] Общество
Старейший нижегородский учитель Вера Сучкова умерла в 97 лет

Старейший нижегородский учитель Вера Сучкова умерла в 97 лет

В Сеченовском округе скончалась старейший педагог региона Вера Сучкова. О ее уходе сообщили местные власти.  

Вере Михайловне было 97 лет. Она родилась в селе Сеченово, окончила Сергачское педагогическое училище и Мордовский учительский институт. Более полувека проработала учителем начальных классов в Сеченовской средней школе. За свой труд Сучкова была удостоена многочисленных наград и носила звание Почетного гражданина района.  

Прощание с педагогом состоится 6 февраля в селе Ясное на улице Центральной, 53.  

На ее уход отреагировали не только коллеги и ученики, но и администрация округа.  

"Мы будем помнить ее не только как выдающегося педагога, но и как человека с большим сердцем, который всегда был готов прийти на помощь. Ее наследие будет жить в наших сердцах и в каждом ученике, которого она вдохновила", — поделилась воспоминаниями коллега Сучковой Елена Д.

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Теги:
Некролог Учитель
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