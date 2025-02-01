НГТУ сообщил о смерти 53-летнего преподавателя Вячеслава Щербакова

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2 февраля 2025 года на 54-м году жизни скончался старший преподаватель Нижегородского технического университета имени Р.Е. Алексеева Вячеслав Щербаков. О его уходе сообщили в официальных социальных сетях вуза.
Вячеслав Щербаков работал на кафедре "Энергетические установки и тепловые двигатели" Института транспортных систем НГТУ. Он был специалистом в области рабочих процессов двигателей внутреннего сгорания, а с 2004 года являлся экспертом Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, который создан на базе Университета Лобачевского.
Ректорат, дирекция института и профком сотрудников выразили соболезнования родным и близким преподавателя.
Проводы и гражданская панихида пройдут 4 февраля в 11:00 в прощальном зале Нижегородского крематория.
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