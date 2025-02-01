Всероссийский научный диктант "Наука во имя Победы" пройдет 8 февраля Общество

В честь Дня науки в России и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 8 февраля будет проведен всероссийский научный диктант "Наука во имя Победы". Просветительская акция адресована старшеклассникам и студентам.

В рамках диктанта каждый желающий может пройти тест, состоящий из 25 вопросов, посвященных открытиям и достижениям советских ученых, которые способствовали победе в Великой Отечественной войне.

Тест разработали историки науки из Центра истории российской науки и научно-технологического развития Российского государственного гуманитарного университета.

Участие в диктанте можно принять онлайн — 8 февраля в 10:00 по московскому времени тест будет доступен на сайте диктант.наука.рф. Для его прохождения необходимо зарегистрироваться. Ответы будут оцениваться автоматически, а результаты отправят на электронную почту, указанную при регистрации.

Первый всероссийский научный диктант "Наука во имя Победы" призван привлечь внимание студентов, школьников и общественности к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, продемонстрировать значение науки и ученых в Победе, а также показать роль Великой Отечественной войне в научно-технологическом прорыве советской науки.

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