В Москве пройдет Форум будущих технологий, посвященный новым материалам и химии Экономика

20–21 февраля в Москве состоится Форум будущих технологий (16+), на котором российские и зарубежные ученые, представители бизнеса, власти и инвесторы обсудят передовые разработки в области новых материалов и химии. Участники затронут ключевые тренды, вызовы и перспективы, а также представят инновационные технологии, которые могут обеспечить технологическое лидерство России.

Как отметил первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров, развитие отрасли новых материалов играет важную роль для промышленного сектора страны. Он подчеркнул, что создание материалов с уникальными свойствами позволяет совершенствовать технологии, обновлять оборудование, выпускать высокотехнологичную продукцию, а также делать производство более экологичным и эффективным. По его словам, отрасль нуждается в постоянной поддержке исследований и разработок, поэтому на форуме будут обсуждаться не только технологии и проекты, но и меры по их внедрению в промышленное производство.

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко добавил, что Россия входит в десятку мировых лидеров по объему научных исследований и разработок. По его словам, для достижения технологического лидерства необходимо тесное взаимодействие науки, бизнеса и государства, а форум создаст все условия для такого сотрудничества. Он также отметил, что в этом году особое внимание будет уделено новым материалам и химии, российским достижениям в этой области и перспективам внедрения инновационных решений.

На форуме обсудят широкий спектр вопросов: от экологичных удобрений и материалов экстремальных характеристик до композиционных материалов и биопечати. Одной из ключевых тем станет импортозамещение в химической отрасли, поскольку зависимость от поставок базовых химических веществ из-за рубежа может замедлить развитие технологий и производства. В рамках сессий, посвященных редкоземельным металлам и высокочистым газам для микроэлектроники, эксперты рассмотрят вопросы сырьевого обеспечения высокотехнологичных отраслей и производства отечественных химикатов.

Отдельное внимание уделят экологичности химических производств. Участники форума рассмотрят технологии "зеленой" химии, позволяющие снизить затраты на утилизацию вредных отходов, и обсудят разработку удобрений нового поколения, которые содержат меньше нитратов, но при этом сохраняют высокую эффективность.

Также на форуме выступят специалисты в области ядерной энергетики и материаловедения, которые представят технологии, обеспечивающие работу стратегических отраслей. Речь пойдет о реакторных материалах, переработке ядерных отходов, производстве хладостойких сталей, полимеров и сплавов, способных выдерживать экстремальные условия.

Не останутся без внимания медицинские и биотехнологии. Ученые и разработчики представят достижения в создании биоматериалов для регенеративной медицины, бионических протезов, экзоскелетов и нейроинтерфейсов, которые не только помогают восстанавливать утраченные функции, но и расширяют возможности человека.

Еще одной важной темой станет развитие "умных" материалов – самовосстанавливающихся сплавов, материалов с эффектом памяти и метаматериалов, обладающих уникальными свойствами. В рамках форума рассмотрят перспективы аддитивных технологий, способных коренным образом изменить существующую систему производства.

Кроме того, в рамках деловой программы обсудят развитие цифровых технологий: квантовых коммуникаций, цифрового материаловедения, использование комплексов "мегасайенс" и искусственного интеллекта в химии и материаловедении.

Форум будущих технологий проводится при поддержке правительства России, Российской академии наук, Российского научного фонда и Российского квантового центра.