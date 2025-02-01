Национальная выставка гражданской авиации NAIS-2025 открылась в Москве Бизнес

Национальная выставка инфраструктуры гражданской авиации NAIS-2025 (12+) открылась в Международном выставочном центре "Крокус Экспо" в Москве.

Мероприятие проходит накануне Дня работника гражданской авиации, который отмечается 9 февраля. На выставке будут представлены образцы техники, оборудования и технологий более 140 компаний из 20 регионов России, Белоруссии, Китая и Ирана. Форум NAIS уже 12 лет собирает тысячи представителей авиапредприятий, регуляторов отрасли, научных институтов, разработчиков и поставщиков.

Объединенная двигателестроительная корпорация ГК Ростех представит на выставке линейку отечественных двигателей. Главной премьерой выставки станет двигатель ПД‑8 для лайнера SJ-100, созданный ведущими предприятиями авиационной отрасли России.

Как отметил заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков, Россия входит в число немногих стран, способных производить собственные авиадвигатели. На выставке НАИС представлены отечественные двигатели для пассажирских самолетов, включая новейшую разработку, двигатель ПД‑8 для лайнера SJ-100. Ожидается, что в ближайшее время ПД‑8 впервые поднимется в воздух на борту SJ-100 для прохождения заключительного этапа испытаний.

Ранее сообщалось, что почти 300 площадок для беспилотников появится в России к 2030 году.