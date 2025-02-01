Как действовать при атаке дронов
Синоптики рассказали о погоде летом 2025 года
Нижегородские продукты - в «черном списке» Роскачества
В ННГУ разработали новый препарат для лечения рака
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Бизнес
05 февраля 2025 17:06  [82] Национальная выставка гражданской авиации NAIS-2025 открылась в Москве
05 февраля 2025 16:34  [149] Круглогодичный гостиничный комплекс построят около Городца
05 февраля 2025 13:44  [144] Нижегородских предприятия участвуют в международной выставке "Продэкспо-2025" на льготных условиях
04 февраля 2025 17:27  [464] Нижегородские предприниматели могут столкнуться с внеплановыми проверками
04 февраля 2025 15:46  [381] Отель высотой в 9 этажей хотят возвести на перекрестке Нестерова-Ульянова
04 февраля 2025 11:17  [529] Комплекс по выращиванию овощей могут построить в Автозаводском районе
03 февраля 2025 19:35  [641] Активы иностранной компании Raven Russia переданы в доход государства
03 февраля 2025 15:30  [319] 5 млн рублей получили победители региональной программы "Лидеры предпринимательства"
03 февраля 2025 14:11  [721] 50 нижегородских компаний попали в топ лучших работодателей России  
03 февраля 2025 09:44  [529] Воскресенский округ планирует строительство банного комплекса у Ветлуги
Бизнес

Национальная выставка гражданской авиации NAIS-2025 открылась в Москве

05 февраля 2025 17:06  [82] Бизнес

Национальная выставка инфраструктуры гражданской авиации NAIS-2025 (12+) открылась в Международном выставочном центре "Крокус Экспо" в Москве.

Мероприятие проходит накануне Дня работника гражданской авиации, который отмечается 9 февраля. На выставке будут представлены образцы техники, оборудования и технологий более 140 компаний из 20 регионов России, Белоруссии, Китая и Ирана. Форум NAIS уже 12 лет собирает тысячи представителей авиапредприятий, регуляторов отрасли, научных институтов, разработчиков и поставщиков.

Объединенная двигателестроительная корпорация ГК Ростех представит на выставке линейку отечественных двигателей. Главной премьерой выставки станет двигатель ПД‑8 для лайнера SJ-100, созданный ведущими предприятиями авиационной отрасли России.

Как отметил заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков, Россия входит в число немногих стран, способных производить собственные авиадвигатели. На выставке НАИС представлены отечественные двигатели для пассажирских самолетов, включая новейшую разработку, двигатель ПД‑8 для лайнера SJ-100. Ожидается, что в ближайшее время ПД‑8 впервые поднимется в воздух на борту SJ-100 для прохождения заключительного этапа испытаний.

Ранее сообщалось, что почти 300 площадок для беспилотников появится в России к 2030 году.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Авиастроение беспилотники
Поделиться:
Новости по теме
08 ноября 2024 11:36  [812] Спецклассы по изучению беспилотных авиационных систем открыли в Нижегородской области
09 октября 2024 18:17  [1223] Учебный центр по управлению БПЛА открыли в Кстове
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2025
01 февраля 2025 14:39Выставка "АРТ МИР 2025" на Ярмарке
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph