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Мошенники развели нижегородских пенсионерок на 1,5 млн рублей

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Группа пенсионерок из Нижегородской области потеряла почти полтора миллиона рублей из-за мошенников.

Как рассказали в нижегородском ГУ МВД, обманщики вводили потерпевших в заблуждение, утверждая, что с участием их родных произошли дорожно-транспортные происшествия.

К примеру, в июне 2024 года в Дзержинске 78-летняя жительница города стала жертвой телефонных аферистов. Выяснилось, что пенсионерке позвонил неизвестный, который представился сотрудником полиции. Далее, аферист сообщил о якобы произошедшем ДТП с участием сестры потерпевшей и заявил, что для решения проблемы необходимо 500 тыс. рублей. Поверив мошенникам, пожилая женщина отдала им сначала 500, а затем еще 120 тыс. рублей.

Полицейские задержали подозреваемую, которой оказалась 24-летняя нижегородка, действовавшая в составе группы по предварительному сговору. В обязанности аферистки входили переводы средств жертв, взамен она оставляла себе процент от каждой суммы.

В рамках расследования данного дела оперативники собрали неопровержимые доказательства о причастности задержанной к преступлению. Дело уже направлено в Дзержинский городской суд для рассмотрения по существу. Подозреваемой грозит 6 лет тюрьмы. Полицейские продолжают устанавливать других участников этой преступной группировки.

Ранее сообщалось, что экс-сотрудница нижегородского МВД задержана за взятку в 1 млн рублей.

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Теги:
Мошенничество
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