Экс-сотрудница нижегородского МВД задержана за взятку в 1 млн рублей Происшествия

В Нижегородской области задержали 48-летнюю бывшую сотрудницу миграционного подразделения, подозреваемую в получении взяток за ускоренное оформление загранпаспортов. По материалам, собранным полицейскими, в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ (Получение взятки), сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Как установили оперативники собственной безопасности ГУ МВД, областного УФСБ и СУ СК России, подозреваемая, работая главным специалистом-экспертом отдела по оформлению загранпаспортов, с 2020 по 2024 год систематически получала деньги от директора туристического агентства. За это она ускоряла процесс оформления и выдачи паспортов нового поколения.

Оплата поступала на личную банковскую карту, а общий размер взяток за этот период составил около миллиона рублей.

5 февраля 2025 года оперативники задержали женщину. Суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста.

Подозреваемая покинула федеральную государственную службу по собственному желанию еще в середине прошлого года. Теперь ей предстоит понести ответственность в соответствии с законодательством.