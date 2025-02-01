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Общество

Совещание по вопросам обеспечения безопасности судоходства прошло в Нижнем Новгороде

06 февраля 2025 18:15  [42] Общество

Фото: Никита Духник

Помощник Президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев провел в Нижнем Новгороде совещание по вопросам обеспечения безопасности морского и речного судоходства.

В нем приняли участие полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, представители Минпромторга, Минэнерго, Минприроды, Ространснадзора, Росморречфлота, организаций, задействованных в морской деятельности.

В ходе совещания основное внимание было сосредоточено на необходимости анализа и оценки практики применения действующих нормативных актов, а также на совершенствовании законодательства в сфере обеспечения безопасности судоходства.

Кроме того, обсуждались меры, направленные на модернизацию транспортной и обеспечивающей инфраструктуры, в том числе портов и причалов, на внутренних водных путях.

Участники совещания рассмотрели и проблемы, связанные с оптимизацией процесса досмотра и сокращения времени простоя судов.

Отдельный акцент был сделан на разработке и реализации дополнительных мер по ликвидации лимитирующих участков на внутренних водных путях для увеличения их пропускной способности.

Полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров подчеркнул актуальность развития и обеспечения безопасности судоходства для округа и всей страны в целом.

«В 2024 году в ПФО речными судами перевезено почти 50% общего объема грузов, доставляемых по рекам России. При этом сегодня существует ряд взаимосвязанных вопросов, которые требуют комплексного подхода к решению. Это, например, необходимость усовершенствовать и актуализировать нормативную базу в части регулирования и контроля в сфере судоходства. В числе актуальных вопросов также - устаревание и высокая степень износа флота, недостаточность существующих мер государственной поддержки для изменения ситуации и решения проблемы обновления инфраструктуры и флота. Это особенно важно в текущих условиях, в том числе с учетом угроз безопасности, связанных с попытками диверсий и атаками беспилотников. К системным вопросам относятся и лимитирующие участки на Волге и Каме, которые ограничивают навигацию и снижают пропускную способность водных путей, а также дефицит квалифицированных кадров в отрасли», - отметил Игорь Комаров.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о создании на территории Нижегородской области нового речного порта на Волге.

«Он станет мультимодальным логистическим центром, где внутренний водный транспорт будет взаимодействовать с другими видами транспорта. Данную территорию включаем в состав особой экономической зоны «Кулибин», уже подобрали компании, готовые стать резидентами», - сообщил глава региона.

Также в ходе совещания было указано на важность осуществления на постоянной основе мониторинга и анализа информации обо всех происшествиях и событиях на водных объектах, проведения анализа участков водных путей на предмет прогнозирования аварийности.

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Теги:
Глеб Никитин Игорь Комаров Судоходство
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