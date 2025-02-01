Помещения в историческом корпусе Нижегородской ярмарки выставят на торги Общество

Фото: "Гугл Карты"

В Нижнем Новгороде два нежилых помещения в историческом корпусе Нижегородской ярмарки выставят на торги. Здание, расположенное на улице Мануфактурной, 16, построено в конце XIX века и имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Информация об этом опубликована в постановлении городской администрации от 6 февраля.

На продажу готовят два лота. Первое помещение П5а находится в цокольном этаже и имеет площадь 312,9 кв. м. Второе – П5г, расположенное на первом этаже, занимает 98,1 кв. м.

Организовать аукцион поручено Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами (КУГИ и ЗР). Перед этим ведомство должно провести оценку рыночной стоимости помещений.

Поскольку здание является памятником архитектуры, новый собственник обязан соблюдать ряд охранных требований. Так, запрещено изменять фасад, внутреннюю планировку и интерьер. Задача - сохранить исторический облик. Кроме того, объект должен находиться в исправном состоянии (важно техническое и санитарное содержание). Кроме того, в помещениях нельзя размещать склады с опасными или загрязняющими веществами. Еще есть требование по размещению рекламы: вывески и рекламные конструкции на здании и прилегающей территории регулируются особыми нормами.

Добавим также, что владелец будет обязан поддерживать объект в надлежащем состоянии, а также проводить консервацию, ремонт и реставрацию при необходимости.