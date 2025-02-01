Руководители нижегородского колледжа погибли в автокатастрофе 7 февраля Происшествия

Фото: личные страницы во "ВКонтакте"

Руководители Перевозского строительного колледжа погибли в автокатастрофе на дорог Вад — Перевоз 7 февраля. Трагическую новость сообщили в нижегородском минобре.

Напомним, что жуткая автомобильная авария произошла около села Тилинино. По данным полиции, Range Rover выскочил на встречку, где ехал Renault Duster. Столкновения избежать не удалось. Погибли все, кто был в машинах: оба водителя и пассажирка.

Случившимся заинтересовалась прокуратура. Правоохранители взяли на контроль принятие процессуального решения по факту ДТП.

Вскоре после аварии в соцсетях появилась информация о том, что в одной машине находились директор Перевозского строительного колледжа Дмитрий Галочкин и его первый зам Юлия Ананьина. Редакция НИА «Нижний Новгород» направила запрос в ссуз, но ответа не получила. Спустя некоторое время в группе колледжа во «ВКонтакте» появилась траурная аватарка.

На данный момент есть официальное подтверждение слухов — о трагедии высказались в региональном минобре. Там напомнили, что Дмитрий Анатольевич работал в колледже с 2008 года.

«Дмитрий Анатольевич всегда считался настоящим патриотом Перевозского строительного колледжа, пользовался заслуженным уважением среди коллег и студентов», - подчеркнули в профильном министерстве.

Юлия Ананьина устроилась на работу в ссуз еще в 90-х. В минобре сказали, что она был крайне энергичным и трудолюбивым человеком, чья деятельность была направлена на создание оптимальных условий для развития личности педагога и обучающегося.

В министерстве выразили соболезнования продным и близким погибших в ДТП в Вадском районе. Информация о времени и месте прощания появится позже.