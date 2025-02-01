ДТП с тремя погибшими произошло на трассе в Вадском районе 7 февраля Происшествия

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Три человека погибли в лобовом столкновении на трассе в Нижегородской области. Смертельное ДТП произошло утром 7 февраля на 27-м километре автодороги "Криуша – Вад – Бутурлино – Толба" (Вадский район), сообщили в региональном управлении МВД.

По предварительной информации, водитель Range Rover выехал на встречную полосу, где столкнулся с Renault Duster. Удар оказался настолько сильным, что оба водителя (одному из них 34 года) и пассажирка внедорожника погибли на месте.

Других пассажиров в автомобилях не было.

Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства аварии.