ДТП с тремя погибшими произошло на трассе в Вадском районе 7 февраля

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Три человека погибли в лобовом столкновении на трассе в Нижегородской области. Смертельное ДТП произошло утром 7 февраля на 27-м километре автодороги "Криуша – Вад – Бутурлино – Толба" (Вадский район), сообщили в региональном управлении МВД.
По предварительной информации, водитель Range Rover выехал на встречную полосу, где столкнулся с Renault Duster. Удар оказался настолько сильным, что оба водителя (одному из них 34 года) и пассажирка внедорожника погибли на месте.
Других пассажиров в автомобилях не было.
Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства аварии.
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