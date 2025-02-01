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Политика

Евгений Лебедев: "Реализация федеральных и областных проектов вывела образование и культуру в Дивееве на новый уровень"

07 февраля 2025 18:14  [83] Политика

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Депутат Государственной Думы Евгений Лебедев посетил с рабочей поездкой Дивеевский округ. Вместе с главой администрации Сергеем Кучиным он провел прием граждан в рамках Недели приемов «Единой России» по вопросам социальной поддержки, а также осмотрел объекты образования и культуры, созданные благодаря реализации нацпроекта «Культура», федеральных и региональных программ.

В ходе приема жителями населенных пунктов муниципального округа были подняты вопросы восстановления регулярного автобусного сообщения между Арзамасом и Дивеевом, дефицита молодых педагогических кадров на селе, вывоза строительных отходов.

«Говорили на самые актуальные темы. Например, поступило предложение возродить программу привлечения молодых специалистов в сельские районы, которая успешно работала в прошлые годы, - рассказал Евгений Лебедев. – Были даны разъяснения по условиям действующей в настоящее время федеральной программы «Земский учитель». В правительстве Нижегородской области сейчас идет работа над программой дополнительной соцподдержки молодых педагогов и врачей в сельской местности. Вопросы поддержки села, в том числе, укрепления его кадрового потенциала, комплексного развития сельских территорий необходимо прорабатывать на всех уровнях власти».

Также депутат посетил Центр культурного развития (ЦКР) в селе Дивеево, который был построен в рамках реализации проекта развития паломническо-туристического кластера «Арзамас – Дивеево – Саров». Объект был сдан в эксплуатацию минувшей осенью. Здесь располагается краеведческий музей и детская музыкальная школа.

Краеведческий музей состоит из четырех отделений: советского быта, дивеевской глиняной игрушки, гончарного производства и современного искусства. В рамках регионального проекта «Культурная среда» были выделены средства для оснащения музея видеостеной, интерактивными столами и киосками, компьютерным и трансляционным оборудованием.

В здание ЦКР переехала Дивеевская детская музыкальная школа. Более 160 детей занимаются здесь по программам «Хоровое пение», «Народные инструменты», «Фортепиано», «Духовые инструменты», «Музыкальное исполнительство», «Сольное пение», «Электронные музыкальные инструменты». Оборудованы шесть классов для групповых занятий сольфеджио, музыкальной литературой, фольклором, хоровым пением. Еще 15 классов – для индивидуальных занятий. Есть концертный зал на 150 мест.

«Реализация федеральных и областных проектов вывела сферу образования и культуры в Дивеевском муниципальном округе на принципиально новый уровень, помогла создать условия для культурного развития подрастающего поколения, раскрыть творческий потенциал молодежи», - заявил по итогам осмотра объектов Евгений Лебедев.

Напомним, работа с обращениями граждан – одно из приоритетных направлений деятельности депутатского корпуса, важнейшее направление общепартийной работы, и на основе многих обращений и предложений, поступивших в приемные, была сформирована народная программа «Единой России».

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Теги:
Евгений Лебедев Единая Россия
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