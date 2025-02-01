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Бизнес

Более 520 нижегородцев бесплатно оформили ИП или ООО в центрах "Мой бизнес" и его филиалах в 2024 году

07 февраля 2025 17:34  [58] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

522 нижегородца бесплатно зарегистрировали ИП или ООО в центре «Мой бизнес» и его филиалах в 2024 году. Центр создан в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». С начала этого года нацпроект переформатирован в федеральный проект «Малое и среднее предпринимательство» и включен в состав национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, в прошлом году жители региона чаще всего регистрировали торговые объекты, услуги в сфере красоты, строительства и грузоперевозок, а также производственные участки. 

«При регистрации деятельности в центре «Мой бизнес» и его филиалах в муниципалитетах области жителям региона не нужно платить госпошлину, что позволяет сэкономить до четырех тысяч рублей при оформлении начальной документации. В прошлом году через инфраструктуру поддержки бизнеса свою деятельность зарегистрировали 478 индивидуальных предпринимателей и 44 юридических лица», – рассказал Максим Черкасов.  

Одновременно с услугой бесплатной регистрации своего дела сотрудники центров «Мой бизнес» проводят подробную консультацию по всем доступным инструментам федеральных проектов «Малое и среднее предпринимательство», «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» и национального проекта «Международная кооперация и экспорт», а также по региональным мерам поддержки бизнеса.

Подать заявку на регистрацию своего дела можно на портале «Мой бизнес»: https://мойбизнес52.рф/support_measures/nachinayushchie-predprinimateli/uslugi-tsentra-moy-biznes/. Для оказания услуги требуется обязательное личное присутствие в региональном центре «Мой бизнес» или его филиалах в муниципалитетах области.

Напомним, в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф) можно узнать обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях. На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

По данным Минэкономразвития России, нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования. Одним из главных пунктов нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» было создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса. Работу по поддержке предпринимателей в этом направлении также планируется продолжить в этом году в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

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Теги:
бизнес Нацпроект Предприниматели
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