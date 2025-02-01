Бар "Хмель" открылся в Нижнем Новгороде после разрушительного пожара

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Бар "Хмель", пострадавший от пожара, снова принимает гостей в Нижнем Новгороде. О возобновлении работы представители заведения сообщили в социальных сетях.
В октябре 2024 года в баре вспыхнул сильный пожар, который полностью уничтожил имущество. Огонь охватил 200 квадратных метров, но, к счастью, обошлось без серьезно пострадавших.
На ремонт ушло четыре месяца. К 6 февраля заведение было полностью восстановлено и теперь работает в обычном режиме.
Напомним, что в конце января в Нижнем Новгороде произошел пожар в гастробаре "Искры". Из заведения самостоятельно эвакуировались 30 человек.
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