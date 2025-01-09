30 человек эвакуировались из горящего кафе в Нижнем Новгороде

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Вечером 23 января в гастробаре "Искры", расположенном на Нижневолжской набережной в приволжской столице, вспыхнул пожар. Огонь возник в вентиляционном канале из-за накопившихся жировых отложений.
Персонал заведения оперативно локализовал возгорание, площадь которого составила около 0,5 метра. Все 30 человек, находившихся внутри, самостоятельно эвакуировались. Пострадавших нет.
По прибытии пожарно-спасательных подразделений МЧС была проведена проверка для подтверждения отсутствия дальнейшей угрозы. Основной причиной возгорания эксперты называют нарушения правил эксплуатации гриля.
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