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Происшествия

30 человек эвакуировались из горящего кафе в Нижнем Новгороде

23 января 2025 22:48  [112] Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области

Вечером 23 января в гастробаре "Искры", расположенном на Нижневолжской набережной в приволжской столице, вспыхнул пожар. Огонь возник в вентиляционном канале из-за накопившихся жировых отложений.

Персонал заведения оперативно локализовал возгорание, площадь которого составила около 0,5 метра. Все 30 человек, находившихся внутри, самостоятельно эвакуировались. Пострадавших нет.

По прибытии пожарно-спасательных подразделений МЧС была проведена проверка для подтверждения отсутствия дальнейшей угрозы. Основной причиной возгорания эксперты называют нарушения правил эксплуатации гриля.

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Теги:
Кафе Пожар
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