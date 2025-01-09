30 человек эвакуировались из горящего кафе в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области Вечером 23 января в гастробаре "Искры", расположенном на Нижневолжской набережной в приволжской столице, вспыхнул пожар. Огонь возник в вентиляционном канале из-за накопившихся жировых отложений. Персонал заведения оперативно локализовал возгорание, площадь которого составила около 0,5 метра. Все 30 человек, находившихся внутри, самостоятельно эвакуировались. Пострадавших нет. По прибытии пожарно-спасательных подразделений МЧС была проведена проверка для подтверждения отсутствия дальнейшей угрозы. Основной причиной возгорания эксперты называют нарушения правил эксплуатации гриля.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".

При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+