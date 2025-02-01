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Известный лыжник Владимир Белов погиб на Щелоковском хуторе

08 февраля 2025 10:19  [171] Спорт

Фото: Федерация лыжных гонок

Известный лыжник, мастер спорта СССР Владимир Белов погиб в Нижнем Новгороде. О его смерти 6 февраля сообщила областная Федерация лыжных гонок.  

Спортсмену было 55 лет. По данным издания "Кстати", его тело обнаружили на лыжной трассе в районе Щелоковского хутора. Предположительно, Белов либо вылетел с трассы и ударился о бетонный блок, либо потерял сознание во время спуска. Точную причину гибели устанавливают специалисты.  

Прощание с Владимиром Беловым состоится 8 февраля в храме Святой равноапостольной княгини Ольги на улице Верхневечерской. Похоронят его на Афонинском кладбище.

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Теги:
Лыжный спорт Некролог несчастный случай
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