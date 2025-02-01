Фирменный поезд "Нижегородец" пополнился обновленными вагонами

Фото: пресс-служба ГЖД.
Составы фирменного поезда №35/36 "Нижегородец" с сообщением "Нижний Новгород — Москва" пополнились новыми пассажирскими вагонами, сообщает пресс-служба ГЖД.
Модернизированные вагоны оборудовали системами климат-контроля, душевыми, экологически чистыми санитарными комнатами и контейнерами для раздельного сбора мусора.
Кроме того, в купе разместили розетки, USB-разъемы, светильники и таблички со шрифтом Брайля.
Для маломобильных граждан и их сопровождающих купе было увеличено — теперь оно имеет прямой доступ к санитарной комнате.
Также вагоны оборудовали буфетной зоной с бытовой техникой, системой очистки и обеззараживания воздуха.
Отмечается, что поступающий снаружи воздух проходит двухступенчатую систему фильтрации, которая удерживает пыль и неприятные запахи.
Напомним, с 1 января между Нижним Новгородом и Казанью начал курсировать обновлённый состав.
Его вагоны оборудованы новыми эргономичными креслами, вместительными багажными полками, местами для перевозки велосипедов, а также климатическими системами с обеззараживанием воздуха.
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