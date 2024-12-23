Обновлённый состав будет курсировать между Нижним Новгородом и Казанью с 1 января Общество

Фото: пресс-служба ГЖД

ГЖД обновит подвижной состав на межрегиональном маршруте Нижний Новгород – Казань с 1 января 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Между городами запустят электропоезд нового поколения ЭП3Д. Его вагоны оборудованы новыми эргономичными креслами, вместительными багажными полками, местами для перевозки велосипедов, а также климатическими системами с обеззараживанием воздуха. Первый и последний вагоны оснащены специальными электроподъемниками для посадки и высадки маломобильных граждан.

Как рассказал начальник ГЖД Сергей Дорофеевский, новая электричка оснащена камерами видеонаблюдения внутри салона и на крыше, что соответствует всем современным требованиям транспортной безопасности. По его словам, такие модели уже курсируют на различных маршрутах в Нижегородской области.

Электропоезд будет ходить ежедневно, с отправлением из Нижнего Новгорода в 5:10 и прибытием в столицу Татарстана в 11:09. В обратном направлении электричка будет отправляться из Казани в 15:50, прибывать в столицу Приволжья в 21:49.

В пути следования поезд останавливается на ст. Арзамас-2, Перевозская, Сергач, Пильна, Княжиха, Шумерля, Вурнары, Канаш, Свияжск и Зелёный Дол.

В ГЖД отметили, что в течение января подвижной состав сменится и на зеркальном рейсе. Новая электричка будет отправляться из Казани в 5:21, прибывать в столицу Приволжья в 11:09. В обратном направлении из Нижнего Новгорода состав будет отходить в 16:08 и прибывать в столицу Татарстана в 22:07.