Бастрыкину доложат о сбросе неочищенных отходов в реку Богородска Общество

Фото: с сайта СК России.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку по нарушению природоохранного законодательства в Богородске.

Информация о ненадлежащем функционировании канализационного коллектора начала распространяться в СМИ и соцсетях.

В ней отмечается, что неочищенные отходы сбрасываются прямо на землю и в р. Рязанку. Нарушение приводит к загрязнению почвы и водоема. Тем не менее, никаких мер к разрешению ситуации не принимается.



Но теперь руководителю СУ СКР по региону Айрату Ахметшину предстоит организовать соответствующую проверку и доложить о ее результатах в центральное ведомство.

Напомним, буквально вчера Александр Бастрыкин потребовал отчитаться о ситуации с бродячими собаками в Богородске.

Местные власти игнорируют сообщение о том, что в городе обитает стая безнадзорных собак, которые проявляют агрессию в отношении местных жителей, из-за чего они опасаются за свою безопасность.