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Общество

Бастрыкину доложат о сбросе неочищенных отходов в реку Богородска

08 февраля 2025 12:21  [106] Общество
Фото: с сайта СК России.

Фото: с сайта СК России.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку по нарушению природоохранного законодательства в Богородске.

Информация о ненадлежащем функционировании канализационного коллектора начала распространяться в СМИ и соцсетях.

В ней отмечается, что неочищенные отходы сбрасываются прямо на землю и в р. Рязанку. Нарушение приводит к загрязнению почвы и водоема. Тем не менее, никаких мер к разрешению ситуации не принимается.   
 
Но теперь руководителю СУ СКР по региону Айрату Ахметшину предстоит организовать соответствующую проверку и доложить о ее результатах в центральное ведомство.

Напомним, буквально вчера Александр Бастрыкин потребовал отчитаться о ситуации с бродячими собаками в Богородске.

Местные власти игнорируют сообщение о том, что в городе обитает стая безнадзорных собак, которые проявляют агрессию в отношении местных жителей, из-за чего они опасаются за свою безопасность. 

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Теги:
Отходы СК РФ
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