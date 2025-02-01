Бастрыкин потребовал отчитаться о ситуации с бродячими собаками в Богородске Общество

Фото: с сайта СК РФ

Глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль проверку информации о бездействии местных властей в вопросе отлова бездомных собак в Богородске.

Как сообщает информационный центр СК, в аккаунте приёмной Александра Бастрыкина "ВКонтакте" пользователи разместили ссылку на публикацию, в которой говорится, что власти Богородска игнорируют сообщение о том, что в городе обитает стая безнадзорных собак, которые проявляют агрессию в отношении местных жителей, из-за чего они опасаются за свою безопасность.

По данному вопросу в СУ СК России по Нижегородской области проводится процессуальная проверка. Александр Бастрыкин взял под личный контроль проведение процессуальной проверки в центральном аппарате ведомства. Он также поручил главе регионального следственного управления Айрату Ахметшину предоставить отчёт о промежуточных итогах проверки и о принятых мерах.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин поручил доложить о ситуации с бездомными собаками на Бору.