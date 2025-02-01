68-летний мужчина погиб на пожаре из-за дымовой трубы в Нижегородской области

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области
По информации пресс-службы ГУ МЧС России Нижегородской области, в п. Усте Уренского муниципального округа загорелся двухэтажный дом.
К моменту прибытия пожарных огонь охватил всю площадь здания — 96 кв. метров.
К сожалению, в огне скончался 68-летний хозяин одной из квартир.
Предположительной причиной возгорания стала неисправность дымовой трубы.
Напомним, вчера, 7 февраля, многодетная семья чуть не погибла при пожаре в Нижегородской области.
На месте работали 12 сотрудников экстренных служб и 4 единицы техники. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации газового оборудования.
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