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68-летний мужчина погиб на пожаре из-за дымовой трубы в Нижегородской области

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Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

По информации пресс-службы ГУ МЧС России Нижегородской области, в п. Усте Уренского муниципального округа загорелся двухэтажный дом.

К моменту прибытия пожарных огонь охватил всю площадь здания — 96 кв. метров.

К сожалению, в огне скончался 68-летний хозяин одной из квартир.

Предположительной причиной возгорания стала неисправность дымовой трубы.

Напомним, вчера, 7 февраля, многодетная семья чуть не погибла при пожаре в Нижегородской области.

На месте работали 12 сотрудников экстренных служб и 4 единицы техники. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации газового оборудования.

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Теги:
МЧС Пожар
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