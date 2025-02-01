Многодетная семья чуть не погибла при пожаре в Нижегородской области

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В деревне Тяпино Гагинского округа загорелся жилой дом, в котором проживала многодетная семья. Об этом сообщили в региональном МЧС.
На момент возгорания в помещении находились четверо детей. Им удалось самостоятельно выбраться до прибытия спасателей.
Пожар распространился на площади 80 квадратных метров, но огнеборцы оперативно справились с огнем. По информации МЧС, никто не пострадал.
На месте работали 12 сотрудников экстренных служб и 4 единицы техники. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации газового оборудования.
Ранее сообщалось, что в Арзамасе сгорел дом семьи с пятью детьми. Городские власти предоставили семье временное жилье в общежитии. Кроме того, погорельцам будет оказана материальная помощь.
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