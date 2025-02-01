Рыбак застрял на льдине посередине Оки в Богородском округе

Спасатели ГУ МЧС России по Нижегородской области достали мужчину со льдины посреди Оки.
В близи с. Охотина Богородского муниципального округа рыбак застрял на ледяной глыбе, плывущей по реке.
Спастись сам он не смог, поэтому на помощь пришли сотрудники регионального МЧС. Спасатели сняли рыбака с помощью воздушной подушки и доставили на берег.
Согласно информации, с его здоровьем все хорошо, в медицинской помощи не нуждается.
Напомним, ранее нижегородцам напомнили о правилах поведения на льду.
Также специалисты регионального министерства безопасности рассказали, как необходимо оказывать помощь пострадавшему, провалившемуся под лед.
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