Рыбак застрял на льдине посередине Оки в Богородском округе Происшествия

Спасатели ГУ МЧС России по Нижегородской области достали мужчину со льдины посреди Оки.

В близи с. Охотина Богородского муниципального округа рыбак застрял на ледяной глыбе, плывущей по реке.

Спастись сам он не смог, поэтому на помощь пришли сотрудники регионального МЧС. Спасатели сняли рыбака с помощью воздушной подушки и доставили на берег.

Согласно информации, с его здоровьем все хорошо, в медицинской помощи не нуждается.

Напомним, ранее нижегородцам напомнили о правилах поведения на льду.

Также специалисты регионального министерства безопасности рассказали, как необходимо оказывать помощь пострадавшему, провалившемуся под лед.