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Происшествия

Защищавшего детей в нижегородском лагере от пьяного дебошира охранника осудили на 5,5 лет

08 февраля 2025 15:36  [46] Происшествия

Защищавшего детей в нижегородском лагере от пьяного дебошира охранника осудили на 5,5 лет, сообщает RT.

70-летний охранник Павел Червяков из п. Большого Козина по неосторожности убил дебошира, громившего детский лагерь.

Известно, что в 2024 году на территорию клуба ворвался пьяный 40-летний Андрей Махов. Он выломал калитку и напал на охранника со стеклянной бутылкой и кирпичом. Попутно крушил технику. 

Охранник попытался предотвратить действия Махова. Для самообороны он использовал металлическую трубу.

После завязавшейся драки дебошир перепрыгнул через забор и убежал в лес, где и умер. Как выяснилось сейчас, в это время он был пьян.

"Червяков, нанося удары по бокам и рукам, не мог предположить, что у Махова от наркотиков и алкоголя все внутренние органы уже полуразрушены", — заявила гражданская жена охранника Светлана Кормина. Она считает назначенный мужу срок несправедливым, ведь тот хотел не убить Махова, а задержать до приезда полиции.

Адвокат осужденного Елена Кузнецова квалифицировала действия клиента, как самооборону.

"Павел выставил вперёд трубу, когда понял, что тот продолжает наступать, стал защищаться. Он воспринимал действия Махова как угрозу своей жизни", — отметила она.

Ранее сообщалось, что пьяный пассажир грозился зарезать экипаж рейса Нижний Новгород — Сочи.

Конфликт разгорелся, когда самолет находился над Каспийским морем. Мужчину разозлило, что его просьбу о смене места не удовлетворили. Он начал размахивать ножом перед лицами экипажа и поочередно требовать водку или вино.  

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Теги:
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