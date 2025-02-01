Желавший заработать на инвестициях дзержинец лишился занятых у матери 2 млн рублей

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, в январе мужчине поступило предложение дополнительного заработка из неизвестного предложения. Суть заключалась в якобы вложениях в инвестиции.
Дзержинец возможностью заинтересовался и перевел на указанные счета более 2-х млн рублей, занятых у матери. Как выяснилось позднее, это были вовсе не инвестиции, а очередные мошенники, которые скрылись сразу же после получения денег.
Тогда нижегородец и обратился в полицию. Сотрудники ведомства возбудили уголовное дело.
Напомним, ранее мошенники развели нижегородских пенсионерок на 1,5 млн рублей.
Обманщики вводили потерпевших в заблуждение, утверждая, что с участием их родных произошли дорожно-транспортные происшествия.
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