Желавший заработать на инвестициях дзержинец лишился занятых у матери 2 млн рублей Происшествия

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, в январе мужчине поступило предложение дополнительного заработка из неизвестного предложения. Суть заключалась в якобы вложениях в инвестиции.

Дзержинец возможностью заинтересовался и перевел на указанные счета более 2-х млн рублей, занятых у матери. Как выяснилось позднее, это были вовсе не инвестиции, а очередные мошенники, которые скрылись сразу же после получения денег.

Тогда нижегородец и обратился в полицию. Сотрудники ведомства возбудили уголовное дело.

Напомним, ранее мошенники развели нижегородских пенсионерок на 1,5 млн рублей.

Обманщики вводили потерпевших в заблуждение, утверждая, что с участием их родных произошли дорожно-транспортные происшествия.