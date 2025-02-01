Около 16,5 млн рублей собрал аукцион "Никто не лишний" на выставке "АРТ МИР" в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: телеграм-канал Глеба Никитина.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем tg-канале поделился результатами благотворительного аукциона "Никто не лишний", проходящего на выставке "АртМир".

Согласно информации, организаторам удалось собрать практически 16,5 млн рублей.

По словам главы региона, художники предоставляли свои работы безвозмездно. Вырученные средства планируется направить на организацию 3-х лагерей отдыха для подопечных благотворительных фондов. Среди них — лагерь для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, детей с ментальными нарушениями и трудных подростков.

Кстати, нижегородская выставка уже подходит к концу — завтра она будет доступна последний день.

Напомним, международная выставка "АРТ МИР" открылась в Нижнем Новгороде 31 января.

Участие в выставке 2025 года принимают более 400 авторов из разных уголков России и 11 стран.