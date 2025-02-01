BMW протаранил здание театрального училища в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде легковой автомобиль BMW врезался в здание театрального училища на улице Варварской. Об этом сообщили в Telegram-канале "Мой Нижний Новгород".
По предварительным данным, авария произошла в ночь на 9 февраля. Перед столкновением автомобиль снёс часть металлического ограждения.
На опубликованных кадрах видно, что машина получила серьезные повреждения. У черного седана разбиты передний бампер и крыло, капот смят, а одно из передних колес, возможно, отсутствует.
Обстоятельства ДТП уточняются.
Ранее сообщалось, что нижегородцы заметили в центре города автомобиль Tesla Cybertruck.
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