BMW протаранил здание театрального училища в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: телеграм-канал "Мой Нижний Новгород"

В Нижнем Новгороде легковой автомобиль BMW врезался в здание театрального училища на улице Варварской. Об этом сообщили в Telegram-канале "Мой Нижний Новгород".

По предварительным данным, авария произошла в ночь на 9 февраля. Перед столкновением автомобиль снёс часть металлического ограждения.

На опубликованных кадрах видно, что машина получила серьезные повреждения. У черного седана разбиты передний бампер и крыло, капот смят, а одно из передних колес, возможно, отсутствует.

Обстоятельства ДТП уточняются.

Ранее сообщалось, что нижегородцы заметили в центре города автомобиль Tesla Cybertruck.