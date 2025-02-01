Открытое горение на территории Нижегородской ярмарки ликвидировано

Пострадавших в результате пожара на территории Нижегородской ярмарки нет, сообщили журналистам в региональном управлении МЧС.
Напомним, что днем 9 февраля загорелась бытовка рядом с Главным Ярмарочным домом. Очевидцы сняли это на видео и выложили в сеть.
По данным на 13:24, огонь ликвидирован. При этом в МЧС уточнили, что здание Ярмарки не пострадало.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+