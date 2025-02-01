Авиарейсы из Нижнего Новгорода изменили расписание из-за ночных ограничений Общество

Авиарейсы из Нижнего Новгорода изменили расписание из-за ночных ограничений. По данным онлайн-табло, несколько рейсов вылетели и прибыли с задержкой.

Напомним, в ночь на 9 февраля в воздушной гавани действовали временные ограничения на вылет и прилет самолетов. В Росавиации пояснили, что эта мера была необходима для обеспечения безопасности гражданских авиаперевозок. Полеты возобновились в штатном режиме только в 8:46.

Из-за этого некоторые рейсы изменили свое расписание. Так, самолет в Москву, который должен был вылететь в 9:55, отправился лишь в 12:20, а рейс в столицу, запланированный на 11:40, перенесли на 13:40.

Задержка коснулась и рейсов в Санкт-Петербург. Вместо 12:05 и 12:15 они вылетели в 12:55 и 13:30.

Прибывающие самолеты также столкнулись с переносами. Борт из Екатеринбурга, который ожидали в 6:40, приземлился лишь в 11:45. Рейсы из Москвы, намеченные на 09:05 и 10:50, прибыли в 10:50 и 12:15 соответственно.

Два самолета из Санкт-Петербурга, которые должны были прилететь в 11:10 и 11:20, прилетели в 11:25 и 12:20.

В настоящее время аэропорт работает в обычном режиме.