Ограничения на работу нижегородского аэропорта вводились утром 9 февраля Общество

Ограничения на полет и вылет самолетов действовали в аэропорту "Чкалов" утром 9 февраля, сообщили в Росавиации.

По имеющейся информации, ограничения в нижегородском аэропорту пришлось ввести ради обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.

К настоящему моменту ограничения сняты, воздушная гавань работает в штатном режиме.

Отметим, что ограничения подобного характера обычно вводятся в российских аэропортах в связи с угрозой атаки БПЛА. По данным Минобороны РФ, минувшей ночью силами ПВО были уничтожены 18 вражеских дронов в восьми регионах. Нижегородской области в данном списке нет.