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Общество

Ограничения на работу нижегородского аэропорта вводились утром 9 февраля

09 февраля 2025 09:11  [134] Общество

Ограничения на полет и вылет самолетов действовали в аэропорту "Чкалов" утром 9 февраля, сообщили в Росавиации. 

По имеющейся информации, ограничения в нижегородском аэропорту пришлось ввести ради обеспечения безопасности полетов гражданских ВС. 

К настоящему моменту ограничения сняты, воздушная гавань работает в штатном режиме.

Отметим, что ограничения подобного характера обычно вводятся в российских аэропортах в связи с угрозой атаки БПЛА. По данным Минобороны РФ, минувшей ночью силами ПВО были уничтожены 18 вражеских дронов в восьми регионах. Нижегородской области в данном списке нет. 

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Теги:
Аэропорт ограничения Росавиация
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