Ограничения на работу нижегородского аэропорта вводились утром 9 февраля

Ограничения на полет и вылет самолетов действовали в аэропорту "Чкалов" утром 9 февраля, сообщили в Росавиации.
По имеющейся информации, ограничения в нижегородском аэропорту пришлось ввести ради обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.
К настоящему моменту ограничения сняты, воздушная гавань работает в штатном режиме.
Отметим, что ограничения подобного характера обычно вводятся в российских аэропортах в связи с угрозой атаки БПЛА. По данным Минобороны РФ, минувшей ночью силами ПВО были уничтожены 18 вражеских дронов в восьми регионах. Нижегородской области в данном списке нет.
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