Нижегородец снял кавер с козой на хит про бобра Культура и отдых

Фото: Андрей Покровский/ VK

Певец из Нижнего Новгорода Андрей Покровский представил кавер на популярную песню "Бобр" исполнителя Slava Skripka. В своей версии он изменил текст композиции, а видеоролик с новой интерпретацией опубликовал на странице в VK.

Главным "персонажем" кавера стал козел, который съел овощи. Для съемок Покровский выбрал необычное место — городскую скульптуру "Веселая коза" на Большой Покровской улице. Музыкант исполнил песню, сидя за "столом" рядом с бронзовой фигурой животного.

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