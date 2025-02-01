Нижегородец снял кавер с козой на хит про бобра

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Певец из Нижнего Новгорода Андрей Покровский представил кавер на популярную песню "Бобр" исполнителя Slava Skripka. В своей версии он изменил текст композиции, а видеоролик с новой интерпретацией опубликовал на странице в VK.
Главным "персонажем" кавера стал козел, который съел овощи. Для съемок Покровский выбрал необычное место — городскую скульптуру "Веселая коза" на Большой Покровской улице. Музыкант исполнил песню, сидя за "столом" рядом с бронзовой фигурой животного.
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