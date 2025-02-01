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Культура и отдых

Нижегородец снял кавер с козой на хит про бобра

10 февраля 2025 07:13  [83] Культура и отдых

Фото: Андрей Покровский/ VK

Певец из Нижнего Новгорода Андрей Покровский представил кавер на популярную песню "Бобр" исполнителя Slava Skripka. В своей версии он изменил текст композиции, а видеоролик с новой интерпретацией опубликовал на странице в VK.  

Главным "персонажем" кавера стал козел, который съел овощи. Для съемок Покровский выбрал необычное место — городскую скульптуру "Веселая коза" на Большой Покровской улице. Музыкант исполнил песню, сидя за "столом" рядом с бронзовой фигурой животного.  

Ранее сообщалось, что 17-летний нижегородец Антон Панзин стал новым участником 13 сезона шоу "Голос" (12+) на Первом канале. К нему повернулась Хибла Герзмава. 

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