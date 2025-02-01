Нижегородские предприниматели приглашаются на вебинар "Час с торговым представителем РФ в Республике Таджикистан" Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские предприниматели приглашаются к участию в вебинаре «Час с торговым представителем Российской Федерации в Республике Таджикистан». Мероприятие проводит региональный Центр поддержки экспорта (ЦПЭ) в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

«Продукция компаний региона пользуется большим спросом на рынке Таджикистана - в 2024 году совокупный объем экспорта вырос на 40 процентов. Так, Нижегородская область уже поставляет в страну деревянные изделия, смазочные материалы, химическую и пищевую продукцию. Встреча с торговым представителем РФ в Республике Таджикистан Евгением Кореньковым поможет региональным предприятиям узнать об особенностях взаимодействия с местными компаниями и получить необходимые рекомендации», - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Вебинар состоится 20 февраля в 10:00. Для того чтобы стать участником встречи, необходимо до 17 февраля заполнить заявку. Подробности – на портале «Мой бизнес»: https://мойбизнес52.рф/events/vebinar-tsentra-podderzhki-eksporta-nizhegorodskoy-oblasti-chas-s-torgovym-predstavitelem-rf-v-respu/ .

Получить консультацию по всем актуальным мерам поддержки, в том числе по инструментам нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», можно в ЦПЭ Нижегородской области по телефону: +7 (831) 435-18-48.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт», инициированный президентом России Владимиром Путиным, на территории Нижегородской области реализуется региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства. Нацпроект включает в себя три федеральных проекта: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

По данным Минэкономразвития России, нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования. Одним из главных пунктов нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» было создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса. Работу по поддержке предпринимателей в этом направлении планируется продолжить в этом году в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».