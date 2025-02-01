В ННГУ разработали новый препарат для лечения рака
Как действовать при атаке дронов
Синоптики рассказали о погоде летом 2025 года
Нижегородские продукты - в «черном списке» Роскачества
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
10 февраля 2025 14:51  [93] VIP-ложу на новой арене "Торпедо" можно забронировать за 13 млн рублей
10 февраля 2025 11:32  [195] Почти 5 тысяч человек выйдут на старт "Лыжни России - 2025" в Окском береге
09 февраля 2025 18:37  [300] БК "Пари НН" уступил ЦСКА со счетом 94:86 на домашнем паркете
08 февраля 2025 10:19  [724] Известный лыжник Владимир Белов погиб на Щелоковском хуторе
08 февраля 2025 08:26  [438] Почти 1,8 млн рублей направят на обслуживание лифтов стадиона "Нижний Новгород"
07 февраля 2025 09:19  [366] "Торпедо" победило "Спартак", отыгравшись с 0:2 и выиграв по буллитам
07 февраля 2025 07:38  [370] Еще 10 модульных лыжных баз появятся в Нижегородской области
06 февраля 2025 07:00  [304] Содержание газона на стадионе "Нижний Новгород" обойдется в 14,6 млн рублей
05 февраля 2025 15:48  [335] Первая в регионе ассоциация единоборств "Мастера боевых искусств" начала свою работу
05 февраля 2025 11:17  [487] Нижегородское "Торпедо" показало проект новой раздевалки на Ледовой арене
Спорт

VIP-ложу на новой арене "Торпедо" можно забронировать за 13 млн рублей

10 февраля 2025 14:51  [93] Спорт

Фото: ИРГСНО

На новой Ледовой арене в Нижнем Новгороде стартовало бронирование VIP-лож для корпоративных клиентов, сообщает "ГиперНН". Несмотря на то, что строительство спорткомплекса еще продолжается, премиальные пространства уже доступны для аренды на один, два, три или более хоккейных сезонов.  

Пресс-служба ХК "Торпедо" уведомила болельщиков о начале бронирования. Владельцам лож будут доступны комфортабельные кресла, панорамный вид на арену, ранний вход перед матчами, расширенное меню, обслуживание официантами, отдельные входы и персональные парковочные места.  

Всего в предварительном резерве находились 26 лож, рассчитанных на от 11 до 32 человек. Стоимость аренды варьируется от 2,62 до 13,06 млн рублей (без учета питания). В клубе отметили, что подать заявку еще можно, однако окончательное решение будет принято по результатам аукциона.  

Напомним, Ледовый дворец на Стрелке возводится в рамках концессионного соглашения между правительством Нижегородской области и ООО "Ледовый дворец" – дочерней структурой Корпорации развития региона. Генподрядчиком выступает компания "Крокус". Стоимость проекта оценивается в 15 млрд рублей.  

Строительство началось в 2022 году. Летом 2023-го были возведены стены и газобетонные перегородки, к июлю завершен монтаж кровли. Осенью стартовали фасадные работы, а к декабрю нижегородцы уже могли увидеть первые элементы внешней отделки здания. В январе 2024 года рабочие подготовили основания двух тренировочных полей, а в феврале ХК "Торпедо" представил эскизы будущей раздевалки команды.  

Готовый спорткомплекс сможет вместить около 12 тысяч зрителей. В нем разместят основную арену, два тренировочных катка, универсальный спортзал, зал акробатики, комментаторские кабины, кафе и рестораны. Завершить строительство планируют в 2025 году.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Спорт Хоккей
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2025
01 февраля 2025 14:39Выставка "АРТ МИР 2025" на Ярмарке
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph