VIP-ложу на новой арене "Торпедо" можно забронировать за 13 млн рублей Спорт

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На новой Ледовой арене в Нижнем Новгороде стартовало бронирование VIP-лож для корпоративных клиентов, сообщает "ГиперНН". Несмотря на то, что строительство спорткомплекса еще продолжается, премиальные пространства уже доступны для аренды на один, два, три или более хоккейных сезонов.

Пресс-служба ХК "Торпедо" уведомила болельщиков о начале бронирования. Владельцам лож будут доступны комфортабельные кресла, панорамный вид на арену, ранний вход перед матчами, расширенное меню, обслуживание официантами, отдельные входы и персональные парковочные места.

Всего в предварительном резерве находились 26 лож, рассчитанных на от 11 до 32 человек. Стоимость аренды варьируется от 2,62 до 13,06 млн рублей (без учета питания). В клубе отметили, что подать заявку еще можно, однако окончательное решение будет принято по результатам аукциона.

Напомним, Ледовый дворец на Стрелке возводится в рамках концессионного соглашения между правительством Нижегородской области и ООО "Ледовый дворец" – дочерней структурой Корпорации развития региона. Генподрядчиком выступает компания "Крокус". Стоимость проекта оценивается в 15 млрд рублей.

Строительство началось в 2022 году. Летом 2023-го были возведены стены и газобетонные перегородки, к июлю завершен монтаж кровли. Осенью стартовали фасадные работы, а к декабрю нижегородцы уже могли увидеть первые элементы внешней отделки здания. В январе 2024 года рабочие подготовили основания двух тренировочных полей, а в феврале ХК "Торпедо" представил эскизы будущей раздевалки команды.

Готовый спорткомплекс сможет вместить около 12 тысяч зрителей. В нем разместят основную арену, два тренировочных катка, универсальный спортзал, зал акробатики, комментаторские кабины, кафе и рестораны. Завершить строительство планируют в 2025 году.